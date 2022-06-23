Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi

23.06.2022 13:08
Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi

Son dakika haber... Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır sahasında uyuşturucu sarılı kazaktaki inceleme sonucu tutuklanan tır şoförü, 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır sahasında uyuşturucu sarılı kazaktaki inceleme sonucu tutuklanan tır şoförü, 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

2020 yılının mayıs ayında Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri için sırada bekleyen tırların olduğu alanda çanta bulan tır şoförleri, durumu gümrük memurlarına bildirdi. Yapılan incelemede çantanın içindeki 52 beden kazağa sarılı 6 bin 668 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gümrükteki güvenlik kameralarının kayıtları saniye saniye incelendi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş, hapların sarılı olduğu kazaktan olayın aydınlatılabileceği üzerinde durarak biyolojik örnek tetkiki istedi. ???????Ayrıca görüntüleri bir iz bulmak için defalarca izleyen Savcı Aktaş ve polisler, bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Şüpheli tır sürücüsü A.O'nun kan örneği ve kazaktan alınan biyolojik örnek kriminal incelemeye gönderildi. A.O'nun kan örneğiyle kazaktan alınan biyolojik örnek uyumlu çıktı. Bunun üzerine savcının talimatıyla gözaltına alınan tır şoförü A.O. tutuklandı.

Sanık A.O. hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta görülen duruşmada A.O, uyuşturucu hapların ve sarılı bulundukları kazağın kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, A.O'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis ile 50 bin lira idari para cezası verdi.

YORUMLAR
500
Oyuncu Onur Tuna meslektaşı Yasemin Yazıcı ile yeni aşka yelken açtı! Oyuncu Onur Tuna meslektaşı Yasemin Yazıcı ile yeni aşka yelken açtı! İran, ABD'yi 4 milyar 300 milyon dolar tazminata mahkum etti İran, ABD'yi 4 milyar 300 milyon dolar tazminata mahkum etti
Kaynak: AA

Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:22:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement