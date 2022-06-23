Son dakika haber... Uyuşturucu sarılı kazaktaki incelemeyle yakalandı, 17,5 yıl hapse mahkum edildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır sahasında uyuşturucu sarılı kazaktaki inceleme sonucu tutuklanan tır şoförü, 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

2020 yılının mayıs ayında Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri için sırada bekleyen tırların olduğu alanda çanta bulan tır şoförleri, durumu gümrük memurlarına bildirdi. Yapılan incelemede çantanın içindeki 52 beden kazağa sarılı 6 bin 668 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gümrükteki güvenlik kameralarının kayıtları saniye saniye incelendi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş, hapların sarılı olduğu kazaktan olayın aydınlatılabileceği üzerinde durarak biyolojik örnek tetkiki istedi. ???????Ayrıca görüntüleri bir iz bulmak için defalarca izleyen Savcı Aktaş ve polisler, bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Şüpheli tır sürücüsü A.O'nun kan örneği ve kazaktan alınan biyolojik örnek kriminal incelemeye gönderildi. A.O'nun kan örneğiyle kazaktan alınan biyolojik örnek uyumlu çıktı. Bunun üzerine savcının talimatıyla gözaltına alınan tır şoförü A.O. tutuklandı.

Sanık A.O. hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta görülen duruşmada A.O, uyuşturucu hapların ve sarılı bulundukları kazağın kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, A.O'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis ile 50 bin lira idari para cezası verdi.