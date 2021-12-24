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İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı - Son Dakika

İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı

24.12.2021 11:29

İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı İş yeri kullanılamaz hale gelirken, olay yeri ekipleri inceleme yaptı Gündüz görüntüleri motosiklet hurdalığını andırdı Antalya'da motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 3 milyon TL'nin üzerinde 250 motosiklet...

İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı

İş yeri kullanılamaz hale gelirken, olay yeri ekipleri inceleme yaptı

Gündüz görüntüleri motosiklet hurdalığını andırdı

ANTALYA - Antalya'da motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 3 milyon TL'nin üzerinde 250 motosiklet zarar gördü. İş yerinden geriye ise sağlam sadece 5 motosikletin kaldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir işyerinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenler yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin olduğu iş yerindeki alevler kısa sürede tüm motosikletlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 250'yi aşkın motosiklet ve elektrikli bisikletler küle döndü. Yangında işyeri kullanılmaz hale gelirken, maddi kaybın 3 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte felaketin boyutu da ortaya çıktı. İki katlı iş yerindeki tüm motosikletlerin yandığı ve çıkan siyah dumanların üst katları da etkilediği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde içinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Satışın yanında tamirde yapılan iş yerinde sadece 5 motosikletin kurtarılabildiği görüldü.

"Komşu haber verdi"

İş yerinin üstündeki dairede yaşayan Mehmet Erdem, "Hengameden bir şey anlaşılmadı. Karşı komşu telefonla aradı, 'bina yanıyor'diye. Bizde acele bir şekilde indik aşağıya. Nasıl çıktığını bilmiyorum.Yanan yer motosiklet satış mağazasıydı"dedi.

Öte yandan vatandaşların yangından motosikletleri kurtarma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı
İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı

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Türk Lirası, Muratpaşa, Antalya, Etiler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerinde çıkan yangında 250 motosikletten geriye 5'i sağlam kaldı - Son Dakika
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