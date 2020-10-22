Son dakika haber: Yenimahalle'deki AVM'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Yenimahalle'deki bir AVM'de iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural'ın katıldığı denetimlerde, GİMAT bölgesinde bulunan AVM'deki iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Kaymakam Dural, denetimler sırasında esnafa tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dural, denetimlerin genelge doğrultusunda devam ettiğini hatırlatarak, "Bugün özellikle ağırlıklı olarak tanılı, temaslı ve izolasyona tabii vatandaşlarımızın bu süreçle iligili herhangi bir ihlali olup olmadığının ağırlıklı olarak denetimini yapıyoruz. Esasen izolasyona tabii vatandaşlarımızın evlerinden denetimleri, muhtarlarımız ve kamu görevlilerimiz eliyle zaten düzenli olarak yapılıyor." diye konuştu.

Dural, bugün umumi açık bir alan olan AVM'de denetim yaptıklarını belirterek, "Çalışanlar, AVM'ye gelen vatandaşlarımız başta olmak üzere bu konuda herhangi bir ihlal var mı? İzolasyon ve HES sorgusunda bir kısıtlama olduğu halde çıkmaması gerektiği halde kamuya açık alanlara çıkmış mı, onun denetimini yapıyoruz." dedi.