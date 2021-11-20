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Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı - Son Dakika

Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı

20.11.2021 16:55

Yetim Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu"nu açıkladı.

Yetim Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu"nu açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, rapor Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, basın toplantısında, dünyada her 4 çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerde yaşadığını belirtti.

Ortalama 1 milyar yetim, öksüz, terk edilmiş veya sosyal yetimle aynı gök kubbenin altında yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin her türlü ihmal ve istismara karşı çocuk dokunulmazlığının kanunlarla sağlanmasını kapsadığını bildirdi.

Yılmaz, dünyanın insanlık için arzu edilen iyilik ikliminin bir hayli uzağında olduğunu belirterek, " Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu ve Latin Amerika'da savaşlar, insan eliyle gerçekleşen felaketler, yoksulluk ve hastalıklar çocukları hayatlarının baharında en ağır koşullarla yüz yüze bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi coğrafyalarda aile kurumunun neredeyse kaybolduğunun altını çizen Yılmaz, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocukların durumuna raporla mercek tutmak istediklerini aktardı.

Raporda 173 ülkeden çocukların durumu anlatılıyor

Yetim Vakfı Akademi Topluluğu tarafından, uzun süren araştırmalarla ortaya çıkarılan raporda, 173 ülkenin çocuklarının durumu ayrıntılı anlatılıyor. Toplam 4 ayrı başlık halinde uluslararası örgütler, devletler ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunulan raporda, sorunların önüne geçmek için öneriler sıralanıyor.

Öneriler, uluslararası düzeyde yapılacak çalışmalar, eğitim merkezli teklifler, akademik çalışma öneriler ve yetim/yetimhane çalışmalarıyla ilgili olarak 4 ayrı başlıkta toplanıyor.

Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı
Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı
Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı
Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı

Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı, Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nu paylaştı - Son Dakika


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