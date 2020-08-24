Son dakika haber: Yıl sonuna kadar 950 milyonluk yatırım olacak - Son Dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onaylı bütçelerle yürütülen elektrik dağıtım sistemi yatırımları kapsamında TREDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü uygulama döneminin son yılı olan 2020 yılında da, ek bütçe talebi ile yatırımlarına devam etti.

2019 yılındaki ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişimler ve 2020 yıllındaki küresel salgına rağmen şebekesini yenilemeye devam eden ve teknoloji yatırımları ile iş süreçlerini verimli hale getirmeye çalışan TREDAŞ, 2020 yılı sonunda Trakya'da yaklaşık 950 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmiş olacak.

2021-2025 yıllarını kapsayacak olan dördüncü uygulama dönemi için de tüm planlama çalışmalarını tamamlanması ile birlikte öncelikler; enerji ihtiyaçlarının karşılanması, mühendislik analizleri sonucu ortaya çıkan yenilenme ihtiyaçları, can ve mal güvenliğinin sağlanması, teknolojiye ilişkin yatırımlar ile akıllı şebeke çalışmalarının arttırılması şeklinde belirlendi.

Trakya Bölgesi mevcut şebeke verileri, yeni enerji talepleri, bölgede oluşması muhtemel yeni yatırım alanları, sanayi bölgelerindeki büyümeler, sosyoekonomik göstergeler, teknolojik gelişmeler gibi birçok parametre kullanıldı.

Her zaman olduğu gibi insan ve çevre odaklı, bölge sakinlerinin gerçek ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayacak yatırımlara yönlendirmeyi hedefleyen TREDAŞ, "Trakya Bölgesinde Hayatın Enerjisi" olmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ