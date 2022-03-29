Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

29.03.2022 00:58
Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i de serbest bırakıldı. - YOZGAT

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Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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