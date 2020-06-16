Son dakika haber... Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Son dakika haber... Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor

Son dakika haberi... Korona virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Son dakika haber... Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele her alanda devam ederken, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehirler arası hizmet veren Yüksek hızlı tren ve Marmaray vagonları seferlerini tamamladıktan sonra dezenfekte işlemi uygulanarak temizleniyor.


Yüksek Hızlı Trenin tüm koltukları dezenfekte ediliyor


Yüksek Hızlı Treni kullanan yolcuların sağlığını düşünen Devlet Demir Yolları İşletmesi ekipleri gece gündüz aralıksız çalışıyor. Seferlerini bitiren trenler Halkalı istasyonunda hijyen ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Yolcuların koltukları ve bagaj bölümlerine dezenfektan sıvısı sıkılıyor. Halkalı istasyonuna gelen Yüksek Hızlı Trenler, korona virüs önlemleri alan özel giysili ekipler tarafından temizleniyor. Vagonların iç kısmına dezenfekten sıvısı sıkıldıktan sonra, hijyen ekipleri tüm vagonları siliyor. Yolcular ve görevliler için, vagonların içine hijyen sıvısı takılıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında önlemler alan Devlet Demir Yolları İşletmesi, trenlerde koltukları Sosyal Mesafe kuralına göre düzenledi. Yolcular maskesiz trenlere alınmazken, çalışanlara maske ve dezenfekten veriliyor.


Marmaray vagonları da her gün dezenfekte ediliyor


Asya ile Avrupa'yı denizin altından bağlayan ve her gün binlerce İstanbullunun kullandığı Marmaray istasyonları da korona virüsle mücadele kapsamında her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Seferleri biten Marmaray vagonları bakım merkezine alınarak temizleniyor. Bakım merkezine giren trenlerin önce dışı yıkanıyor. Yıkama işleminin bitiminin ardından iç temizlik alanına çekilen vagonları burada ekipler temizliyor. Vagonların dışı yıkandıktan sonra, özel kıyafetli ekipler vagonları temizliyor. Önce vagonların içini koltuklarını ve yolcuların tutacaklarını özel sıvıyla silen ekipler daha sonra yerleri siliyor. Yerlerin silinmesinin ardından sürücü kabinini temizleyen ekipler, son olarak vagonlara korona virüs önlemleri kapsamında dezenfektan sıkıyor. Sıkılan dezenfektanın yolculara zarar vermemesi için bir süre bekletilen vagonlar daha sonra sefere sokuluyor. Korona virüs salgını nedeniyle yolcuların sağlığını düşünen Marmaray yetkilileri birçok önlem alıyor. Vagonlara sosyal mesafe stickerleri yerleştiren yetkililer, koltukları da sosyal mesafe kuralına göre ayarlayarak uyarı yazıları astı. Her vagona dezenfekten sıvısı yerleştirildi. Ayrıca vagonlarda bulunan ekranlarından yolcuların korona virüs önlemlerine uymaları için bilgilendirme yapılıyor.


Çalışanların sağlığı da unutulmadı


Yolcuların sağlığını korumak için her türlü önlemi alan Marmaray yetkilileri, çalışanları da unutmadı. Tüm çalışanların korona virüs önlemlerine uymasını isteyen yetkililer, çalışanlara periyodik olarak maske ve eldiven veriyor. Ayrıca çalışma alanlarına ve giriş kapılarına dezenfekten sıvıları yerleştirildi. - İSTANBUL

Devlet Demir Yolları, Koronavirüs, Marmaray, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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