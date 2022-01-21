Son dakika haber... Yunanistan'da bir papaz cinsel istismar suçlamasıyla gözaltında - Son Dakika

Yunanistan'da bir papazın, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, başkent Atina'daki Kato Patisia semtinde görevli 36 yaşındaki bir papaz, bugün 16 yaşında olan kız çocuğuna 2019-2020 döneminde cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

3 çocuk sahibi papaz, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Cinsel istismarın yanı sıra çocuktan, kendisine cinsel içerikli fotoğraf göndermesini istemekle de suçlanan papaz, kendisine yöneltilen suçlamalar için 25 Ocak Salı günü savcılığa ifade verecek.

Kız çocuğunun durumu ailesine bildirmesiyle polise yansıyan olay, Yunan basınında geniş yer tuttu.