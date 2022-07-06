Son dakika haberleri: 2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERE KATILAN DEAŞ'LI YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERE KATILAN DEAŞ'LI YAKALANDI

06.07.2022 11:32

Son dakika haberleri: KİLİS'te, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.İ., jandarma operasyonuyla yakalandı.

KİLİS'te, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.İ., jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirlenen DEAŞ'lı İ.İ.'yi Öncüpınar'da yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İ.İ.'nin, 2015'te er Yusuf Eylem'in terör örgütü DEAŞ tarafından şehit edildiği ve er Sefer Taş'ın rehin alınıp, El-Bab bölgesinde şehit edildiği eylemlerine katıldığı belirlenmişti.

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Son dakika: Kilis'te sınır hattında 2 askeri şehit eden DEAŞ'lı terörist yakalandı Son dakika: Kilis'te sınır hattında 2 askeri şehit eden DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERE KATILAN DEAŞ'LI YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERE KATILAN DEAŞ'LI YAKALANDI - Son Dakika
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