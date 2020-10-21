Son dakika haberi: 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi

21.10.2020 09:29
Son dakika haberi: 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin destek oranları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin destek oranları belli oldu.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımı yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Ayrıca, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları yüzde 85, gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, aynı kapasiteli ticari hindi ve 500 kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları inşaat, makine, alet ve ekipman yatırımları yüzde 75 oranında desteklenecek.

Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri birliklerine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlara da yüzde 100 hibe imkanı tanınanacak.

Gerçek veya tüzel kişiler, hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanabilecek.

Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak bankaya, destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenecek.

Damızlık, Yatırım, Makine, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir Nijerya'da silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden 2 bine yakın mahkum kaçtı Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti
Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek         
09:31
Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı         
09:18
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek         
09:11
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor         
08:17
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi         
07:27
Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı         
01:07
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir         
21:45
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 09:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei