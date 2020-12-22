Son dakika haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü

22.12.2020 11:41
Son dakika haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, küçük uçak, dün Teksas eyaletinin Dallas şehrinin batısındaki Grand Prairie Municipal Havalimanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre batısında düştü.

Bölgenin itfaiye şefi Robert Fite, uçağın önce bir telefon direğine çarptığını, daha sonra 150 metre sürüklendiğini ve ardından otoyolda seyreden bir kamyonete çarptığını söyledi.

İtfaiye yetkilileri, uçakta bulunan iki kişinin öldüğünü, kamyondaki bir kişinin ise hafif yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, uçağın neden düştüğünü araştırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Teksas, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika


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