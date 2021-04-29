Adana'da, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 344 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki bir ev ve araçta arama yaptı.

Ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 344 mermi ele geçiren ekipler, zanlılar O.G. ve M.N.I'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.