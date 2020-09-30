Son dakika haberi... Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Bu kapsamda, son dört günde farklı mahallelerdeki 547 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Adıyaman 'da son dört günde 547 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var