Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında durumundan şüphelendiği 8 şahsı durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında, toplamda 15 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele: 8 gözaltı - Son Dakika