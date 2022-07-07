Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da insanlığın bittiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da insanlığın bittiği anlar güvenlik kamerasında

07.07.2022 12:03
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da insanlığın bittiği anlar güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da sanayide babasının yanında çalıştığı esnada öğle yemeği almaya giden çocuğun motosikletten düşüp otomobilin altında kalarak öldüğü sırada güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler insanlığın adeta bittiğini gösterdi.

Afyonkarahisar'da sanayide babasının yanında çalıştığı esnada öğle yemeği almaya giden çocuğun motosikletten düşüp otomobilin altında kalarak öldüğü sırada güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler insanlığın adeta bittiğini gösterdi. Görüntülerde çocuğu ezen otomobil sürücüsünün sağa sola koşturarak 112'yi aradığı görülürken, çevreden geçen sürücülerin ise can çekişen çocuğa duyarsız kalarak hiçbir şey olmamış gibi yanından geçmesi dikkat çekti.

Afyonkarahisar- Ankara Karayolu üzerinde bulunan İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde Hüseyin Çevik adlı ustanın oğlu 14 yaşındaki İ.Z.Ç., okulların kapanmasıyla birlikte babasına yardım etmeye başladı. Dün öğleden sonra saat 16.30 sıralarında 14 yaşındaki çocuk elektrikli motosikletiyle babasına ve kendine ekmek arası köfte almak üzere yola çıktı. Bir kamyonetin arkasında yavaş yavaş ilerleyen İ.Z.Ç., sol taraf geçmek için direksiyonu kırdığında karşıdan bir otomobilin geldiğini görünce paniğe kapılarak motosikletine firen attı. O sırada yere düşen14 yaşındaki küçüğün kafası otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücüsü koşarak kaza yapan çocuğu görünce telefonuna sarılarak 112 ekiplerini aradı. Sağa sola koşarak panik olan otomobil sürücüsüne hiç kimse aldırış etmezken, yerde can çekişen küçük çocuğun ise etrafından arabalar durmayarak geçmesi adeta insanlığın bittiğini gösterdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yerde dakikalarca yatan çocuğun yanına hiç kimse gelmezsen araçlar ise kazanın olduğu yol ortasından geçebilmek için birbiriyle yarıştı.

Feci şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki İ.Z.Ç.'nin bugün toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu 5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da insanlığın bittiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:13:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da insanlığın bittiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement