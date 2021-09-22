Son dakika haberi... Altınapa Baraj Gölü temizleniyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Altınapa Baraj Gölü'nde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, yaşanan kuraklık dolayısıyla suları çekilen gölün kıyı şeritlerinde oluşan atıklar temizlenirken, yürütülen çalışmayla çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, baraj gölünde özellikle hafta sonlarını amatör olarak balık tutmaya gelenlerin arkalarında bıraktığı atıklar 25 kişilik ekiple temizleniyor.

Gölde 5 gün sürecek temizlik çalışması sonunda toplanacak atıklar geri dönüşüme gönderileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yapılan çalışmayla, KOSKİ'nin sağlıklı ve kaliteli su temini için su kaynaklarını temiz tutma yükümlülüğünü de yerine getirdiği kaydedildi.