Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede - Son Dakika
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Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

10.05.2022 10:13

Amasya'da bir kişinin dere kenarında ölü bulunmasıyla ilgili Tokat'ta gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Amasya'da bir kişinin dere kenarında ölü bulunmasıyla ilgili Tokat'ta gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeşildere köyündeki dere kenarında Ömer S'nin ölü bulunmasıyla ilgili polis ve jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ömer S'yi, Tokat'ın Turhal ilçesinde öldürüp araçla Amasya'ya götürdükleri belirlenen amcasının oğlu İ.S. ve akrabası E.G, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Amasya'da Yeşildere köyünde dün köprüden geçen vatandaşların ihbarı üzerine dere kenarında bulunan cesedin, Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer S'ye ait olduğu belirlenmişti.

Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede - Son Dakika
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