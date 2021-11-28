Son dakika haberi! Angola, Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 ülkeye kapatma kararı aldı - Son Dakika

Atlas Okyanusu kıyısındaki Güney Afrika ülkesi Angola, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeye sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Angola Devlet Bakanı Adao de Almeida, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye'ye sınırlarını kapatacaklarını belirtti.

Almeida, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle söz konusu ülkelerden girişlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Ülkesine dönecek Angola vatandaşlarının kısıtlamadan muaf olduğunu açıklayan Almeida, bu kişilere 14 gün karantina uygulanacağını kaydetti.

Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.