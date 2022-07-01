Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada

01.07.2022 11:22

Ankara'da lastik dükkanına girmeye çalışan beton mikserine belediye otobüsü çarptı.

Ankara'da lastik dükkanına girmeye çalışan beton mikserine belediye otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza çevredekilerin büyük panik yaşamasına neden oldu.

Kaza, sabah saat 09.00 sularında Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay istikametine gitmekte olan 06 DY 1189 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün yol kenarındaki lastik dükkanına yanaştırmaya çalıştığı 06 CNV 82 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük paniğe sebep olan kazada otobüste bulunan birkaç yolcuda hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı özel bir polikliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

"VURMANIN ETKİSİYLE BİNADAKİLER CAMLARA ÇIKTI"

Kazanın etkisiyle irkildiklerini söyleyen Rasim Şen, "Kamyon lastikçiye yanaşıyordu. Dikkatsizce öne salınca otobüs de duramayıp çarptı. Ufak yaralılar vardı. Polisler geldi. Şimdi kayıtları inceliyorlar. Vurmanın etkisiyle binadakiler camlara çıktı. Vurma sesini duyduk. Geldik baktık çarpışmışlar. İlk anlarda herkes panik içerisindeydi. Yolcular aşağıya doğru koşuşturuyordu. Mikser yola çıkınca otobüste duramayıp vurdu" dedi.

(Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu/İHA)

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Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

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