Son dakika haberi... Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da falezlerden düşen kişiyi, itfaiye, polis ve sağlık ekibi kurtardı.

Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde arkadaşıyla oturan Abdulkadir Özdemir, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik ağaçlık ve kayalık alana düştü.

Arkadaşlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi de botla kıyıya yaklaşarak çalışmalara destek verdi.

Kayalıklardan bölgeye ulaşan yunus timi, itfaiye ve sağlık ekipleri, Özdemir'i seyyar sedyeye alarak parka çıkardı. Burada ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Bu arada, yaralıyı kurtarma çalışmalarını izlemek için bölge toplananları polis ekipleri maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyardı.