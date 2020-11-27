Son dakika haberi: Antalya'da kamudaki 5. PCR laboratuvarı açıldı - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri için kamudaki 5. PCR laboratuvarı, Finike Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu laboratuvarın, Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesinden sonra kamudaki 5. test merkezi olduğu belirtildi.

Yeni açılan laboratuvarda incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde bulunan ve PCR testi çalışılan laboratuvar sayımız, an itibarıyla kamuda 5'e ulaştı. Bu sayede test verme süresi de kısalacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız batı ilçelerinden il merkezine gelmeden PCR testlerini yaptırabileceklerdir. Laboratuvarlarımız yeterli teknik donanım, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve sağlık ekibine sahiptir."