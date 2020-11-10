Son dakika haberi! Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

10.11.2020 19:33
Son dakika haberi! Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Antalya-Korkuteli karayolunda şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Antalya- Korkuteli karayolunda şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Korkuteli'den Antalya yönüne giden Selçuk Şentürkoğlu'nun kullandığı 07 LST 71 plakalı hafif ticari araç, Cehennem Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, kaza yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Korkuteli, Antalya, Selçuk, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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