Son dakika haberi! Aracın tekerliğinde sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Aracın tekerliğinde sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
29.10.2020 11:58
Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de aracın tekerlek bölümünde sıkışarak mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Denizli'de aracın tekerlek bölümünde sıkışarak mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Köpek olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, Çameli ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde olan aracına binmek üzere olan vatandaş köpek sesleri duydu. Ardından seslerin araçtan geldiğini fark eden vatandaş ön tekerlek bölümünde köpeğin sıkıştığını fark etti. Köpeği kurtarmaya çalışan vatandaş sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın lastiğini çıkaran ekipler köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Öte yandan, sıkıştığı yerden kurtulan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DENİZLİ
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