Son dakika haberi | Arapgir'de bisikletli maske dağıtımı - Son Dakika

Son dakika haberi | Arapgir'de bisikletli maske dağıtımı

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da Malatya'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında başlatılan ve halk tarafından beğeni toplayan "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 bin Maske Dağıtımı" projesi yapılan faaliyetlerle amacına ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da Malatya'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında başlatılan ve halk tarafından beğeni toplayan "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 bin Maske Dağıtımı" projesi yapılan faaliyetlerle amacına ulaştı.

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Halkın ve gençlerin yoğun talebi nedeniyle projeye ilçelerde de devam etme kararı verildi.


Proje kapsamında il genelinde pedal çeviren gönüllü gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırmakla beraber sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etme imkanı buldu ve halkın hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkatlerini çekmeyi başardılar.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Beydağı Gençlik Merkezi, ilçelerde farkındalık oluşturma için her hafta gönüllü gençleri " Maskeli Bisiklet İlçelerimizde " sloganıyla etkinliklere göndermeyi planlıyor. Bu amaçla ilk olarak Arapgir ilçesinde gönüllü gençlerden oluşan grup bisikletleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yeni normal hayata pedal çevirdiler. Proje önümüzdeki haftalarda diğer ilçelerde de devam edecek. - MALATYA

Mehmet Kasapoğlu, Arapgir, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Arapgir'de bisikletli maske dağıtımı - Son Dakika Spor
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