Son dakika haber: Arnavutköy'de kamyonete tutunarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Arnavutköy'de kamyonete tutunarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada
21.10.2020 11:31
Son dakika haberler: ARNAVUTKÖY'de 2 gencin, otoyol üzerinde seyreden mobilya yüklü kamyonetin arkasına tutunup ölüme meydan okuyarak yolculuk yapmaları, arkadan gelen sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARNAVUTKÖY'de 2 gencin, otoyol üzerinde seyreden mobilya yüklü kamyonetin arkasına tutunup ölüme meydan okuyarak yolculuk yapmaları, arkadan gelen sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Arnavutköy'e bağlı Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden aracın sürücüsü, en sol şeritten hızla ilerleyen mobilya yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yapan 2 kişiyi fark etti. Sürücü, aracından selektör yaparak kamyonet sürücüsü ve tehlikeli yolculuk yapan gençleri uyardı. Ölüme meydan okuyan 2 genç uyarılara aldırmazken, sürücü o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
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