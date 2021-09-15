Son dakika haberi... Ayancık'ta sel sularının altyapı ve doğaya tahribatı havadan görüntülendi - Son Dakika

Sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına devam edilen Sinop'un Ayancık ilçesinde yollar, köprüler ve doğada oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, ilçe merkezinin yanı sıra köy yolları ile kırsal kesimlerde bulunan köprü ve menfezlerde ağır hasara yol açtı.

Bölgede yüzlerce büyük ve küçük çapta heyelana neden olan sel suları, doğada da büyük ölçüde tahribat oluşturdu.

Özellikle ilçenin 18 köyünde etkili olan sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin oluşan zararı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları ise devam ediyor. Yürütülen çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi.

340 kilometre yol ağının yüzde 59'u ciddi hasar gördü

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, selin Ayancık ve Türkeli ilçelerinde birçok köy ve mahalle yolunun kapanmasına yol açtığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede köy ve mahallelere geçici ulaşımı sağladıklarını belirten Karaömeroğlu, "Ayancık ve Türkeli ilçelerinde toplam 1274 kilometre köy yolu ağı bulunuyordu. Bunun 340 kilometresi grup yollarından oluşuyor. Bunların yüzde 59'u selde ciddi hasar görmüştü. Geçici imalatlarımızla bu yolları yağmur ve kış ayına yönelik koruma altına alıyoruz. Kalıcı imalatlarımızla ilgili proje çalışmalarımız da hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Bölgede 28 köprü ile 159 menfezin de sel sularından zarar gördüğünü anlatan Karaömeroğlu, "Köprülerimiz ile ilgili de projelendirme çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar bittiğinde ihaleleri yapılarak inşaları başlayacak. Aynı şekilde zarar gören menfezlerin onarımları da devletin tüm imkanları seferler edilerek yapılacak." diye konuştu.