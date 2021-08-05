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Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM - Son Dakika

Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM

05.08.2021 13:55

Son dakika haberleri: SAMSUN'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren, hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı bulunan tutuklu Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek?

SAMSUN'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren, hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı bulunan tutuklu Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek? suçundan açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kendini savunan Cenikli, Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim dedi.

Olay, 28 Nisan'da, Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak'ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Bülent Cenikli hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek? suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Ayşe Cenikli'nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı. Ayşe Cenikli'nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

İlk kez hakim karşına çıkan Cenikli, savunmasını ağlayarak yaptı. Cenikli, 'Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim. Beni çok ezdiler. Eşim ve ailesi beni çok ezdi, benim kimsem yok, ailem yok. Eşim, ailesini arkasına alıp bana eziyet ettiler. Sebepsiz yere uzaklaştırma kararı alıyordu. Öldürme kastım yoktu olsaydı bir öncekinde de bunu uygulardım ama kesinlikle öyle bir şey düşünmedim dedi.

Mahkeme heyeti, Bülent Cenikli'nin tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM
Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM
Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM
Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM
Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM
Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN SİNİRLENDİM - Son Dakika


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