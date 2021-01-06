Son dakika haberi | Baba-oğul bir gün arayla koronadan hayatını kaybetti
06.01.2021 12:57
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı.
Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı.
Baba Zekeriya Yıldırım dün korona virüse yenik düşerken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti.
Babanın cenazesi Payas Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - HATAY
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