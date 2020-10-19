Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada

19.10.2020 10:50

Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada Konya'da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada

KONYA - Konya'da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O.idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, baba Bünyamin Özkankaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aileye çarpması ve etrafa savrulmaları yer alıyor.

Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada

Konya, Anne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğlunun öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

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