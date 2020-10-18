Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

18.10.2020 17:09

Son dakika haber... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bahçesine elektrik bağlamak amacıyla elektrik direğine tırmanan talihsiz adam, direkten düşerek yaşamını yitirdi.

Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bahçesine elektrik bağlamak amacıyla elektrik direğine tırmanan talihsiz adam, direkten düşerek yaşamını yitirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi bağlı Yiğitler Mahallesinde yaşayan Cavit Öncel (49), iddialara göre, bahçesine elektrik bağlamak için elektrik direğine tırmandı. Elektrikçi olduğu öğrenilen Öncel, elektrik direğine tırmandığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede talihsiz adamın boyunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede hatta elektrik olmadığı belirlenirken, Öncel'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

Yiğitler Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

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