Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU - Son Dakika

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

Balıkesir'de düzenlenen 'huzur' operasyonunda aranan 40 kişi yakandı, 52 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 145 şarjör ve 268 mermi ve fişek ele geçirildi. Ayrıca; 1 çalıntı motosiklet, 427 gram esrar, 425 gram bonzai, 23,59 gram metamfetamin, 63 litre etil alkol, 21 litre sahte rakı, 3 elektronik hassas terazi, 5 parça çalıntı çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.