Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu

10.05.2022 17:58
Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu, kaçak içki ve tütün operasyonlarında 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu, kaçak içki ve tütün operasyonlarında 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 513 gram kubar esrar, 55 gram metamfetamin, 25 kök kenevir bitkisi, 22 gram kokain, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin adet sigara, 663 litre kaçak içki, 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 103 adet fişek, 64 adet kapalı alanda kenevir yetiştirmek hedefli ışıklandırma ve iklimlendirme cihaz ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak 36 kişi gözaltına alındı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kepsut ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 78 gram metamfetamin, 46 adet sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 9 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Polisin 7 aylık takibi sonuç verdi! Uyuşturucu ticareti yapan 'Ay Grubu'nun elebaşı yakalandı Polisin 7 aylık takibi sonuç verdi! Uyuşturucu ticareti yapan 'Ay Grubu'nun elebaşı yakalandı Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında taranarak katledilmişti! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement