Balıkesir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu, kaçak içki ve tütün operasyonlarında 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 513 gram kubar esrar, 55 gram metamfetamin, 25 kök kenevir bitkisi, 22 gram kokain, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin adet sigara, 663 litre kaçak içki, 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 103 adet fişek, 64 adet kapalı alanda kenevir yetiştirmek hedefli ışıklandırma ve iklimlendirme cihaz ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak 36 kişi gözaltına alındı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kepsut ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 78 gram metamfetamin, 46 adet sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 9 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR