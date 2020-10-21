Son dakika haberi! Balıkesir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı iddiasıyla özel hastaneyle ilgili soruşturma - Son Dakika

Balıkesir Valiliğince, kentte faaliyet gösteren özel hastaneyle ilgili, personelin pandemi tedbirlerine uygun koşullarda çalıştırılmadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, özel hastanede görevli bazı personelin Kovid-19 tedbirlerine uygun olmayan şartlarda çalıştırıldığı ve pozitif vakalara yönelik yanlış uygulamalar bulunduğu yönünde basında bazı haberlerin yer aldığı belirtilerek, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne adı geçen sağlık kuruluşunda ivedi olarak gerekli önlemlerin alınması talimatının verildiği bildirildi.