Balıkesir'in Bigadiç, Susurluk ve Edremit ilçelerinde polis ekipleri silah operasyonu düzenlediler. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 5 tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bigadiç,Edremit ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; Bigadiç İlçesinde, 3 Adet av tüfeği, Edremit İlçesinde, 1 adet ruhsatsız Llama marka 9 mm tabanca ve buna ait 8 adet fişek, 2 Adet Glock Marka tabanca 7,65 mm ve buna ait 6 adet fişek, 1 adet Atmaca marka 9 mm tabanca ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet Corcill marka av tüfeği, 1 adet TS 870 marka ibareli Av Tüfeği ve 1 adet Kurusıkı tabanca ve Susurluk İlçesinde, 1 adet Av Tüfeği ve bu silaha ait 20 adet fişek, olmak üzere toplam, 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bunlara ait 42 adet fişek ve 7 Adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. - BALIKESİR