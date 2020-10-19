Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantina altına alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlanan yurtta karantina uygulaması sürüyor.

Kararın uygulandığı tarihten bu yana yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 62 kişi, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek ve Çeşmi Cihan Kız Öğrenci yurtlarında gözetim altına alındı.

Yurtlardaki 62 kişiden 59'unun karantina süresinin dolduğu, 3 kişinin yurtta kalmaya devam ettiği öğrenildi.