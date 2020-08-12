Son dakika haberi: Başkentte marketten silahlı soygun yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara 'da bir marketin kasasından silahlı soygunla 500 lira alarak kaçan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:54

Kaynak: AA

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