Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bayrampaşa Spor ile Siirt İl Özel İdare Spor arasında bugün oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan(TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatına dikkat çekildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanması gereken Bayrampaşa Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.