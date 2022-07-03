Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

03.07.2022 12:38
Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahale etti.

Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti Orman Yangını Mevsiminde Romanya'dan Yunanistan'a İtfaiye Desteği Orman Yangını Mevsiminde Romanya'dan Yunanistan'a İtfaiye Desteği
Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:17:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement