İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahale etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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