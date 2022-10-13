Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'DUMANLAR' GRUBU ÜYESİ ÇIKTI

BEYLİKDÜZÜ'nde restoran çıkışı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kemal Kadak'ın 'Dumanlar' olarak bilinen suç örgütü üyelerinden olduğu ve 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Kadak(42) bir kadınla restorana geldi. Kadak restorandan çıkarken, otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, plakası belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kemal Kadak saldırıda ağır yaralanırken, yanındaki kadın ise yara almadan kurtuldu.

Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırı sonucu ağır yaralanan Kadak'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kadak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında restoranın önünde park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki boş kovanlar incelendi. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken hayatını kaybeden Kemal Kadak'ın İstanbul'daki bazı işletmelerden haraç aldıkları gerekçesiyle operasyon düzenlenen 'Dumanlar' grubunun üyesi olduğu ve gözaltına alınarak tutuklandığı, tutuklu bulunduğu cezaevinden ise Haziran ayında tahliye olduğu ortaya çıktı.