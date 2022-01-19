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Son dakika haber... Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi

19.01.2022 22:35
Son dakika haber... Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi

Son dakika habere göre Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildiTBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak, yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES'e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarında ödenecek destek tutarı, hesaplama yöntemi ile destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını belirlemeye, nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.MEMUR VE EMEKLİYE ZAM, KADEMELİ DOĞAL GAZ SATIŞIKamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Sanayi Sicil Belgesi'ni haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,


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Bireysel Emeklilik, Doğalgaz, Yatırım, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi - Son Dakika


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