Son dakika: Bitlisli kadınlar yerli tohum ve yöresel ürünler üretecek - Son Dakika

BİTLİS Belediyesi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sunulan 'Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması' projesinde protokol imzalandı. Toplam bütçesi 1 milyon 113 bin lira olan proje ile Bitlis'te işsiz genç kadınların yöresel iş gücü piyasasının ve bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırılması sağlanarak, istihdam edilebilirlikleri artırılacak ve gelir elde etmelerine destek olunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan, genç, kadın ve engellilerin istihdam edilebilirliğini, gelir düzeyinin artırılmasını ve yaşam kalitesinin yükselmesini hedefleyen, "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Arttırılması" projesinin imza töreni Bitlis Belediyesi'nde gerçekleştirildi. İmza törenine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı. Proje kapsamında sosyal yardım alan dezavantajlı kadınları, yenilikçi bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek mesleki eğitim ve üretime dahil edecek kırsal kalkınma merkezi kurulması amaçlanıyor.

Toplam bütçesi 1 milyon 113 bin lira olan proje ile Bitlis'te işsiz genç kadınların yöresel iş gücü piyasasının ve bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırılması sağlanarak, istihdam edilebilirlikleri artırılacak ve gelir elde etmelerine destek olunacak. Bitlis Belediye Başkanlığı'nın yürütücüsü olduğu projenin 1 Milyon liralık kısmı hibe olarak sağlanacak.150 KADINA EĞİTİMProje kapsamında 150 kadına yerli tohum üretme ve çoğaltma, yöresel gıda ürünleri üretim, gıda paketleme, satış ve pazarlama teknikleri, online satış ve e-ticaret, dijital pazarlama, girişimcilik ve kooperatifçilik, hibe ve fon kaynakları eğitimleri verilecek. Girişimcilik eğitimleri ile kadınların girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol alması sağlanarak psiko-sosyal destek semineri ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların kişisel ve sosyal gelişimini güçlendirmek amaçlanıyor. Projeden faydalanan kadınların, ürettikleri ürünlerin satışına yönelik online satış ve pazarlama, dijital pazarlama ve markalaşma yönetimi, mikro işletme finansmanı ve maliyet yönetimi, kooperatifleşme süreci ve kooperatif yönetimi eğitimleri alarak iş gücü piyasasında aktiflik kazanmaları ve kendi ürünlerini pazarlayabilme kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da projenin kadın istihdamına yönelik olduğunu belirterek, "Yerli tohum üretimi konusundaki projemizde 150 kadın çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Bunun ardından da kadınlarımızın bir kısmına istihdam sağlayacağız. Projemizin kabul edilmesinde emeği geçen başta DAKA Genel Sekreterliğine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve tabi Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde Bitlis'e katabileceğimiz her güzelliği her beraber el birliği ile projelerimizi hayata geçireceğiz."dedi.