Burdur'un Karaçal köyünde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Zeynep Sayın'ın kullandığı 32 AV 760 plakalı traktör, Çay Yolu köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sayın'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
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