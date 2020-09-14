Son dakika haberi: Bursa'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ferhat S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ali Şeker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde 10 Eylül akşamı Ferhat S. ile Ali Şeker arasına henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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