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Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Zaman zaman patlamalar yaşanıyor - Son Dakika

Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Zaman zaman patlamalar yaşanıyor

17.01.2022 06:15

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde organize sanayi bölgesinde tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman tesiste patlamalar yaşandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini anlatan Vali Canbolat, "Kimyasal bölümde yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Diğer bölümlerde yangını söndürme çalışmaları sürüyor." dedi.

Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi! Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor
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Kimyasal, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Zaman zaman patlamalar yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Zaman zaman patlamalar yaşanıyor - Son Dakika
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