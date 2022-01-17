Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini anlatan Vali Canbolat, "Kimyasal bölümde yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Diğer bölümlerde yangını söndürme çalışmaları sürüyor." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Zaman zaman patlamalar yaşanıyor - Son Dakika