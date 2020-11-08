Son dakika haberi! Bursa'daki kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'daki kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

08.11.2020 00:57
Son dakika haberi! Bursa'daki kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı, System.String[]

Son dakika haber... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada, sürücü ayağından yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada, sürücü ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Erdinç K. yönetimindeki aracın arkasından gelen ve aracın sol tarafa döneceğini fark edemeyen 16 AJT 008 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Y. aracın sol arka tekerleğine çarptı. Çarpma sonrasında kontrolünü sağlayamayan ve motosikletten düşen Recep Y. sol ayağından yaralandı. Emniyet ekiplerinin hemen müdahale ettiği olayda, bölgede gerekli kontroller sağlandı. Olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin müdahalesi ile birlikte hastaneye sevk edilen Recep Y.'nin hayati tehlikesi bulunmazken sol ayağında kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde başka bir kaza meydana gelmiş ve iki araç kavşakta kaza yapmıştı. Daha o kazanın izleri bölgeden silinmezken yeni bir kazanın daha yaşanması bölgedeki riski bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'daki kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika


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