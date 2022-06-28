Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Çankırı 'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

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