Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika