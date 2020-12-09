Toplum Destekli Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimde, minibüslerdeki vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor

Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız