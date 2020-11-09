Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış

09.11.2020 10:18
Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış, System.String[]

Son dakika haberleri: SURİYELİ fotoğraf sanatçısı Serbest Salih, yaşları 8 ile 18 arasında değişen ve aralarında mülteci ailelerin çocuklarının da bulunduğu 60 çocuk ile özel bir sergiye imza attı.

SURİYELİ fotoğraf sanatçısı Serbest Salih, yaşları 8 ile 18 arasında değişen ve aralarında mülteci ailelerin çocuklarının da bulunduğu 60 çocuk ile özel bir sergiye imza attı. Çocuklara analog fotoğrafçılık konusunda eğitim veren Salih'in desteği ile daha sonra yine çocukların kendi seçtiği ve işlediği fotoğraflar ile bir sergi oluşturuldu. Kalyon Kültür'ün desteği ile Nişantaşı Taş Konak'ta 30 Ekim Cuma günü açılan ve İstanbul'da sanatseverler ile buluşan "Bir de Buradan Bak" isimli serginin küratörlüğünü ise Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk üstlendi.

60 çocuk tarafından, 100 fotoğraf ile oluşturulan sergiye destek veren Kalyon Kültür'ün kurucusu Sena Kalyoncu ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Sergide 60 çocuğun fotoğrafı yer alıyor. Çocuklar fotoğrafları kendileri seçtiler. Serginin öne çıkan kısmı ise çocukların tamamen kendi seçtiği fotoğraflardan oluşması. Çocuklar fotoğrafları analog çekiyor ve kendileri işliyor. Bize çocukların gözünden dünyayı görme fırsatı sunan bir sergi. Her ziyaretçi farklı anlamlar çıkaracaktır diye düşünüyorum" dedi.

"DÜNYANIN NASIL BİR YER OLDUĞUNU VE KENDİLERİNİN NEREDE OLDUĞUNU GÖRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Sinan Eren Erk ise serginin çocuklardan gelen fotoğraflar sayesinde "güçlü bir sergi" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz elimizden geldiği kadar bunun üzerine ekleyerek bir şey çıkarmaya çalıştık. Fotoğraflar çoğunlukla çocukların doğal fikirleri üzerinden şekillenen ve filtrelenmeden ortaya çıkan fotoğraflar. Bu anlamda çok önemli ve kıymetliler. Serbest Salih'in onlara vermiş olduğu eğitim üzerinden hem dünyayı hem kendilerini algılama süreçleri var ve çoğu fotoğraf makinesi ile ilk kez karşılaşıyor. Dolayısıyla o makinenin nasıl çalıştığını da anlamaya çalışıyorlar, dünyanın nasıl bir yer olduğunu da anlamaya çalışıyorlar ve sonra dönüp bir de kendilerinin nerede olduğunu görmeye çalışıyorlar."

Fotoğrafların herkesi kendi çocukluğuna götürebildiğini belirten Erk, "Filtrelenmemişlik durumu bizim şehir yaşamında kesilen şeylerin içinde neleri kaybettiğimizi söylüyor" dedi.

"HER BİRİNİN ASLINDA HAYATA DAİR SORULARI VAR"

'Her Yerde Sanat Derneği' ile birlikte yürütülen çalışma sonucu ortaya çıkan serginin diğer küratörü olan Sezgi Abalı ise " Mardin'deki Darkroom projesinde çocuklara fotoğraf öğreten aynı zamanda sanatçı ve eğitmen olan Serbest Salih ile iletişime geçmemiz ile başladı aslında. Fotoğrafların tamamı aslında çocukların kendi seçkisi. Çocuklar son 1 yılda çektikleri fotoğraflar içinde Serbest Salih ile birlikte kendileri bir seçki yaparak bize ulaştırdılar. Fotoğraflarda fark ettik ki her birinin aslında hayata dair soruları var ve çocukluk bununla alakalı. Büyüdükçe soru sormayı unutuyor ve cevaplar peşinde koşuyoruz. Serbest Darkroom'da kendini nasıl bir eğitmen olarak hiyerarşiye oturtmadıysa biz de kendimizi çocuklar ve büyükler gibi bir yapıya sokmadan sadece onların fotoğraflarla sordukları sorulara metinlerle sorular sorduk" dedi.

Bir de Buradan Bak, 30 Ekim 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında, pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Kalyon Kültür'de gezilebilecek.


Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış
Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış
Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış
Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış
Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış

Suriyeli, Mülteci, Çocuk, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çocukların gözünden 60 kare ile dünyaya bakış - Son Dakika


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