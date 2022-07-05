Otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, bir arsanın duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum 'da bir otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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