Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara Bulvar Ömürdede kavşağında, Aytekin Mert Ç. (23) yönetimindeki 06 YT 101 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Sürücü kazayı hafif şekilde atlatırken, aracın altında kalan Osman Kapusuz (25) ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika