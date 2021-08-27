Son dakika haberi... Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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